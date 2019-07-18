РИАМО - 18 июл. С июля во всех многофункциональных центрах Московской области организован доступ к новым услугам Федеральной налоговой службы, теперь обратиться за получением идентификационного номера налогоплательщика можно в любом МФЦ региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

ИНН присваивается один раз и используется на всей территории РФ.

«Для оформления ИНН совершеннолетним гражданам понадобятся: документ, удостоверяющий личность заявителя/представителя; документ, содержащий сведения о месте регистрации (если они не указаны в документе, удостоверяющем личность); в случае подачи представителем заявителя – документ, подтверждающий полномочия представителя», – отмечается в сообщении.

Для несовершеннолетних предоставляются свидетельство о рождении и документ, содержащий сведения о месте регистрации.

«Еще одна услуга ФНС касается информирования по специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход». Физические лица и индивидуальные предприниматели смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке – 4% или 6%. Это позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков оказаться оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность», – дополняется в сообщении.

Специалисты МФЦ готовы проконсультировать по вопросам оформления необходимых документов и помочь зарегистрироваться в мобильных приложениях.

Для того, чтобы подать заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц, теперь также достаточно обратиться в офис «Мои документы».

Более подробную информацию о государственных услугах МФЦ можно получить по единому телефону горячей линии губернатора Московской области: 8(800)550-50-30 или в любом многофункциональном центре региона.