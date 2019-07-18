РИАМО - 18 июл. В Московской области с начала 2019 года газовое оборудование проверили в 9 тысячах многоквартирных домах, особое внимание уделяется квартирам, где проживают пожилые и инвалиды, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«Цель проверок – профилактика несчастных случаев, связанных с неисправностью или нарушениями эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», – отмечается в сообщении.

Проверки проводят комиссии, в состав которых входят инспекторы Госжилинспекции Московской области, сотрудники МЧС и «Мособлпожспас», специалисты ГУП МО «Мособлгаз», муниципальных органов власти и управляющих организаций.

С начала года устранено свыше 2,7 тысячи нарушений, выявленных во время проверок. Наиболее распространенные нарушения – коррозия газопровода, отсутствие договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, критический износ плит, котлов, труб.

Члены комиссии занимаются еще и инструктажем жителей домов. Эксперты рассказывают о правилах пользования газовым оборудованием, о предотвращении взрывов газа и пожаров. Особое внимание уделяется проверке газифицированных квартир, в которых проживают одинокие пожилые людей, граждане с ограниченными возможностями здоровья, а также лица, относящиеся к группам социального риска.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье проводится системная работа по улучшению ситуации с безопасностью эксплуатации газового оборудования в многоквартирном жилом фонде. Это делается для предотвращения несчастных случаев, связанных с утечками газа, и повышения безопасности жителей газифицированных многоквартирных домов», – уточнил Пестов.

Безопасность использования газового оборудования очень важна для Подмосковья. В Московской области свыше 40 тысяч газифицированных многоквартирных домов, это 75% от их общего количества на территории региона.