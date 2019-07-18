РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июл. В четверг днем на Новорязанском шоссе в Люберцах образовалась пробка длиной 11 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено по Новорязанскому шоссе в сторону области. Длина затора составляет 11 километров. Пробка начинается возле магазина «Леруа Мерлен» на Новорязанском шоссе и продолжается до деревни Островцы Раменского горокруга. Это расстояние можно проехать за 79 минут.

Также затруднения движения есть на Октябрьском и Комсомольском проспектах, улицах Смирновская, Кирова. Заторы образовались и на улицах Космонавтов, Волковская, Транспортная.