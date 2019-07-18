РИАМО - 18 июл. В одном из столичных ресторанов у посетителя украли 18,5 тысяч долларов, по курсу Центробанка России это более 1,1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено 17 июля по адресу: улица Охотный Ряд, дом 2.

«Находясь в ресторане, потерпевший в какой-то момент решил достать из сумки кошелек и увидел, что молния на сумке расстегнута. Проверив содержимое сумки, он обнаружил, что кошелек на месте, но боковое внутреннее отделение сумки было открыто, и оттуда пропали деньги в сумме 18,5 тысяч долларов США. Они лежали в одной пачке и были перетянуты резинкой, все купюры достоинством по 100 долларов», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», оперативники ищут злоумышленника.