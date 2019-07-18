РИАМО - 18 июл. На фитосанитарном контрольном посту СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» (Можайский округ) при проверке партии свежих томатов из Азербайджана специалисты Россельхознадзора выявили южноамериканскую томатную моль, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – отмечается в сообщении.

В соответствии с фитосанитарным законодательством РФ собственник зараженной подкарантинной продукции принял решение о проведении обеззараживания данной партии томатов силами ФКП «Республиканский фумигационный отряд».

Южноамериканская томатная моль является опасным вредителем, который повреждает и уничтожает урожай томатов в открытом и закрытом грунте, что наносит значительный экономический ущерб.

Вредоносной стадией является гусеница – она развивается на всех наземных частях растения томата, повреждая их. Основным кормовым растением насекомого являются томаты, но оно может также повреждать картофель, баклажаны и перец.