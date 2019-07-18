РИАМО - 18 июл. Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской думы предложит увеличить время рассмотрения обращений кандидатов, так как члены окружных избирательных комиссий не успевают ознакомиться с возражениями, сообщил зампред Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

Общественный штаб провел заседание, в ходе которого обсуждались основные проблемы, которые были выявлены в процессе сбора кандидатами в Мосгордуму подписей, необходимых для регистрации.

«За три дня до итогового заседания комиссии кандидатам в депутаты раздали протоколы с огромным количеством отказных фамилий. У кандидатов были два-три дня на то, чтобы проанализировать отказ и составить свое возражение. Кандидаты приходят в окружную избирательную комиссию, приносят огромные тома возражений, но у комиссии нет возможности взять тайм-аут и проверить, потому что, по закону, десять дней, срок истечет, и ровно в полночь - все», - сказал Венедиктов.

По его словам, по результатам всех обсуждений нужно будет попросить увеличить время рассмотрения обращений.

«Таким образом, здесь явная дырка в законодательстве, которая не дает возможности членам комиссии ознакомиться с возражениями на уровне окружной избирательной комиссии. . Здесь нужно изменение законодательства», - отметил Венедиктов.

Обращение с этой рекомендацией штаб планирует направить в уполномоченные органы.

Также в ходе заседания Общественного штаба было принято решение о проведении дополнительного тестирования электронной системы голосования, которая будет использоваться в качестве эксперимента на выборах 8 сентября.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий. Всего на выборы в Московскую городскую думу зарегистрировано 233 кандидата.