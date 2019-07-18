РИАМО - 18 июл. Из-за непогоды жителей и гостей столицы просят быть особенно осторожными на дорогах в четверг, сообщается в официальном Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения (ЦОДД) при правительстве Москвы.

«Сегодня в течение дня снова гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду (этого хватит, чтобы раскачать дерево или уронить неустойчивый щит). Будьте осторожны на дороге», – говорится в сообщении.

В вечерний час пик удобнее всего будет на метро – на машине в непогоду всегда медленно, к тому же есть риск попасть в мелкое ДТП.

В Подмосковье и Москве до вечера 19 июля продлили «желтый» уровень опасности погоды. Местами по столице ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами 15 метров в секунду.