РИАМО – 18 июл. К 2022 году в Москве построят 17 новых пожарных депо, пять из них откроются в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«При поддержке мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется программа «Безопасный город», в рамках которой было запланировано строительство 25 пожарных депо. Мы уже ввели в эксплуатацию восемь депо с сопутствующей инфраструктурой в ЮАО, Зеленограде и новой Москве. К 2022 году запланирован ввод еще 17 объектов, пять из которых откроем уже в этом году», – отметил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что большое внимание уделяется новым территориям, где существует дефицит объектов безопасности.

«Строительство объектов пожарной безопасности в новой Москве находится на особом контроле, поскольку здесь ведется активное развитие территорий, а также расположена большая лесопарковая зона. С момента присоединения тут уже построены пять новых пожарных депо и еще 12 планируется открыть к 2022 году», – разъяснил Хуснуллин.

Так, 18 июля отмечается День создания органов государственного пожарного надзора России.