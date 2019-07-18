РИАМО – 18 июл. Депутаты Госдумы приняли пакет законов о шпионских приборах, автором поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях выступило правительство, сообщает Федеральное агентство новостей.

В обнародованных документах разъясняется, что можно и нельзя относить к «специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации».

«Как ранее пояснял журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, корректировка законодательства связана с развитием цифровых технологий и необходимостью предотвратить возможность преследования россиян за использование современной техники», – отмечается в статье.

Так, отныне будут наказывать лишь за средства, которым «намеренно приданы свойства», необходимые для скрытого получения информации или доступа к ней без ведома ее обладателя.

«К таковым, согласно документам, относятся как приборы для проникновения в помещения и на другие объекты, так и программные обеспечения для получения информации с технических средств ее хранения, обработки и передачи», – подчеркивается в материале.