РИАМО - 18 июл. Из дома в дачном поселке Кокошкино в новой Москве похитили ювелирные украшения на 5 миллионов рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Дачный дом находится на улице Дзержинского. Ювелирные изделия лежали в сейфе, поэтому 38-летняя владелица была за них спокойна. Однако когда она впервые за несколько месяцев решила проверить сейф, то обнаружила пропажу.

«Кража была совершена в период с марта по 17 июля. Неизвестный путем свободного доступа проник в квартиру, подобрал ключи и вскрыл сейф», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».