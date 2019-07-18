РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 июл. Порядка 6% жителей подмосковного Красногорска вовлечены в деятельность малых и средних предприятий, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В 2018 году налоговые отчисления субъектов МСП (Красногорска – ред.) составили 1,136 миллиарда рублей. По статистике, 6% населения вовлечены в деятельность малых и средних предприятий. Об этом сообщила глава Красногорска Эльмира Хаймурзина в ходе круглого стола для представителей бизнеса», – говорится в сообщении.

В круглом столе приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев и президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов. Они ответили на вопросы представителей бизнеса и осмотрели одно из динамично развивающихся производств – ЗАО «Исток».

«Для нас красногорская земля – это флагман. То, что сегодня вы являетесь локомотивом – это не секрет. Цель нашего визита, в первую очередь, посмотреть ваш положительный опыт», – отметил Головнев.

По итогам второго квартала текущего года Красногорск вошел в тройку лидеров Московской области по развитию предпринимательского климата.

«Наша общая задача – развивать и создавать условия для развития бизнеса, создавать иное качество жизни, отвечающее запросам наших жителей. Задавать планку, отличную от других городов», – заявила Хаймурзина.