РИАМО - 18 июл. Девять станций юго-западного участка «красной» ветки метро, который закрывали для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии, откроют в пятницу, 19 июля, сообщается в официальном Twitter-аккаунте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Уже завтра жители юго-запада Москвы смогут вернуться на привычный маршрут», — сообщил Собянин.

Юго-западный участок Сокольнической линии метро между станциями «Университет» и «Коммунарка» закрыт с 13 июля. Для пассажиров недоступны станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

В качестве альтернативы запустили компенсационные автобусы: от «Коммунарки» до «Саларьево» курсируют автобусы КМ2, а от «Саларьево» до «Университета» – КМ1.

Изначально планировалось, что участок линии будет закрыт по 20 июля, а обычном режиме поезда начнут курсировать 21 июля с открытием метро.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что проходка тоннеля на юго-западном участке БКЛ ведется под действующей станцией «Проспект Вернадского» с опережением графика.

На новом участке БКЛ расположатся три станции: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро.

Открытие юго-западного участка Большой кольцевой линии улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживают 200 тысяч человек. Время на поездки по городу сократится на 10-15 минут. Пассажиры смогут сделать пересадки на другие линии, минуя центральные станции и наиболее востребованные пересадочные узлы.