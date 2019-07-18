РИАМО – 18 июл. Профессиональные альпинисты и волонтеры, переодевшись в костюмы супергероев из известных мультсериалов, навестили маленьких пациентов Московского областного онкологического диспансера в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Группа альпинистов спустилась с крыши онкологического диспансера в окна к маленьким пациентам. Они подарили детям сладости, развивающие игры, книги по экологии», – говорится в сообщении.

Всего ребятам вручили 67 комплектов.

«Это был наш первый самостоятельный спуск. Мы прошли двухнедельное обучение в профессиональном центре, получили там свидетельство и допуск к такому виду деятельности. Альпинистов-супергероев у нас было девять – Бэтмен, Человек-паук и другие. Мы вручили детям приятные сюрпризы. Радостно было видеть их счастливые лица», – сказала президент благотворительного фонда «Ради добра» Ирина Голубева.

Она добавила, что в минувшем году участники фонда «Ради добра» организовали на базе детского отделения Московского онкологического диспансера Балашихи более 15 праздников.

Благотворительный фонд «Ради добра» учредили в 2018 году. Волонтеры проводят мастер-классы, организовывают праздники, шоу, спортивные мероприятия, проводят обучение детей, оказывают реабилитационную, эмоциональную и психологическую поддержки детям, больным раком. Следующую акцию планируют провести в канун Нового года.