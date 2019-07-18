РИАМО – 18 июл. В пойме реки Яузы приступили к устройству многофункционального павильона, площадь которого превысит 130 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

На северо-востоке столицы ведется устройство многофункционального павильона. Работы выполняются в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории поймы Яузы, которая проходит вдоль улицы Заповедная.

«В парке обустраивается одна спортивная зона общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Новый многофункциональный павильон появится около существующей хоккейной коробки, на месте старого, напротив дома 28 по улице Заповедная. Также здесь обустроят площадку для воркаута», – отмечается в сообщении.

На данный момент смонтирован фундамент для будущего павильона. Сейчас рабочие, с помощью металлоконструкций формируют его каркас.

«Ведется устройство колонн, монтаж связующих балок и конструкций кровли. После приступят к внутренней и внешней отделке. Павильон будет оснащен системой освещения, вентиляции и электропитания», – перечисляется в пресс-релизе.

Общая площадь многофункционального павильона составит более 130 квадратных метров. Здесь разместится администрация, медпункт, пункт проката, серверная, раздевалка и небольшое техническое помещение. На хоккейной коробке, около которой возводят павильон, проведут локальный ремонт. Ее площадь не увеличится и составит более 1 тысячи «квадратов». Рядом с ней появится площадка для воркаута площадью более 100 квадратных метров.

«Летом здесь можно будет взять на прокат футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, а зимой – все для игры в хоккей и катания на коньках. Помимо этого, здесь можно будет проводить соревнования по хоккею районного масштаба», – уточняется в сообщении.

Помимо этого, в парке ведется устройство инженерных коммуникаций и дорожно-тропиночной сети. Также реконструируют амфитеатр и сцены «Певческого поля», и обустроят экотропы. В парке появятся детские игровые площадки. Кроме этого, запланировано провести работы по дополнительному озеленению, включая высадку деревьев и кустарников.

Завершить благоустройство территории планируется в текущем году.