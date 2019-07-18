РИАМО – 18 июл. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с крытым катком построят в городе Ногинск Богородского городского округа до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В четверг в Центре бюджетного строительства Минстроя Подмосковья состоялось совещание по вопросу завершения строительства ФОКа на улице Климова в Ногинске. В совещании приняли участие представители генподрядной организации ООО «Триумф».

«В настоящее время на объекте завершены работы по закрытию контура здания и черновой отделке помещений. Строительство ведется с опережением графика», – говорится в сообщении.

Согласно проектной документации, новое здание ФОКа переменной этажности (1-2 этажа) будет разделено на две части: ледовая арена и блок административно-бытовых помещений со спортзалами и техническими помещениями. Здесь предусмотрены просторные комфортные раздевалки с душевыми, тренерские и судейские комнаты, зал для занятий физической культурой и хореографией, медицинский кабинет, общественная зона, холл, а также помещения для проката и хранения инвентаря.

«Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2019 года», – заявил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Минстрой поставил задачу перед участниками строительства обеспечить ввод объекта в установленные сроки. Строительство объекта ведется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.