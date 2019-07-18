РИАМО – 18 июл. Компания-продавец бытовой техники «М.Видео» распространяла недостоверную рекламу на своем сайте, говорится в сообщении пресс-службы московского управления Федеральной антимонопольной службы.

Ранее на официальном сайте «М.Видео» опубликовало рекламу со следующим утверждением: «Страхование техники – ваша защита на случай, если с новым устройством что-то произойдет. Залили чаем новенький ноутбук? У вас украли смартфон из сумочки? Страховка возместит все потери!».

«После покупки мобильного телефона и оформления страховки выяснялось, что кража телефона из кармана и ручной клади потерпевшего не попадает под страховой случай «АльфаСтрахования», которое предоставляет «М.Видео» по договору страховые услуги. Соответственно, ущерб от «кражи из сумочки», как утверждалось в рекламе, возмещен потребителю не будет», – поясняется в сообщении.

Антимонопольное ведомство установило, что размещение рекламы осуществлялось по инициативе «М.Видео» без согласования и заключения каких-либо договоров с «АльфаСтрахованием», поэтому единственным рекламодателем было признано «М.Видео».

УФАС предписало «М.Видео» прекратить распространение недостоверной рекламы. В настоящее время решается вопрос о привлечении компании к административной ответственности – штраф может составить до 500 тысяч рублей.