РИАМО – 18 июл. Пять жителей Балашихи стали соискателями премии Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ) «Родительское спасибо», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Церемонию награждения провели 17 июля в социально-методическом центре Реутова в рамках конференции «Сопровождаемое трудоустройство и проживание совершеннолетних инвалидов».

«Среди балашихинцев победителями стали: инструктор по адаптивной физической культуре спортивного комплекса «Орион» Александр Казаков, председатель правления группы компаний «Астерра» Александр Мирошников и работники детского сада комбинированного вида №11 заведующая Любовь Виноградова, олигофренопедагог Ольга Зыбцева и воспитатель Снежана Попова», – говорится в сообщении.

Заведующая детсадом Любовь Виноградова рассказала, что это награждение стало для нее неожиданностью.

«Из большого количества наград, которые у меня есть, эта будет самая дорогая. «Родительское спасибо» – это самое чистое и искреннее, что может быть», – отметила Виноградова.

Она добавила, что в 2017 году на базе детского сада комбинированного вида №11 создали группы для детей с задержкой психического развития. Речевые и развивающие занятия ведут логопед, дефектолог, педагог-психолог и воспитатель. Группа состоит из десяти детей с синдромом Дауна, задержкой психического развития, расстройством аутического спектра – врожденными нарушениями социальных взаимодействий.

«Дети ежедневно находятся под нашим наблюдением пять часов. Нужно хорошо понимать настроение такого ребенка, расположить его к себе. Мы работаем по индивидуальным программам – к каждому ребенку свой подход», – подчеркнула Виноградова.

Всего соискателями премии стали 14 человек из Балашихи, Ивантеевки, Коломны и Мытищ. Им вручили дипломы и памятные медали.

Премию ВОРДИ «Родительское спасибо» учредили в 2019 году при поддержке фонда Росконгресс. Ее присуждают гражданам РФ и организациям, которые внесли существенный вклад в построение системы помощи детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.