РИАМО - 18 июл. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы провел семинар по вопросам перехода к формированию фонда капитального ремонта домов на специальном счете, для представителей 75 домов, участвовавших в мероприятии, пообещали разработать дорожную карту, говорится в сообщении пресс-службы столичного ФКР.

В Москве сильно упростили процедуру перехода на спецсчет со счета регионального оператора. Даже срок перехода со счета регионального оператора был сокращен всего до трех месяцев. С 2015 году уже более 400 столичных домов успешно сменили форму накопления взносов на капитальный ремонт. Однако перечень обязательных условий для перехода, установленных Жилищным кодексом РФ, все еще вызывает трудности у населения.

«Фонд совместно с ассоциацией собственников и владельцев спецсчетов разработает дорожную карту и закрепит ответственных сотрудников за каждым из 75 домов, представители которых пришли к нам на встречу», - сказал заместитель генерального директора фонда капитального ремонта Москвы Станислав Насимов.

Главная цель семинара по вопросам капремонта — поддержка инициативы активных собственников. В ходе мероприятия эксперты рассказали о типовых ошибках в оформлении документов для изменения способа накопления взносов. Так, в первую очередь проблемы возникают с организацией и проведением общих собраний собственников, а также оформлением протоколов.

По итогам семинара всем его участникам были предоставлены необходимые методические материалы. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и ассоциация собственников и владельцев спецсчетов намерены и в будущем проводить подобные мероприятия.