РИАМО - 18 июл. На западе Москвы построят производственный комплекс по переработке органических фруктов и овощей, под строительство уже выделили участок размером порядка 1,5 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Столица заключит шестилетний договор аренды с ООО «Все натуральные продукты Рус», за время действия которого инвестор должен будет построить и запустить производственный комплекс. Суммарный объем инвестиций в проект составит 350 миллионов рублей. Планируется, что в будущем предприятие будет ежегодно отчислять в городской бюджет почти 43 миллиона рублей.

«Высокотехнологичное пищевое предприятие ООО «Все натуральные продукты Рус» имеет действующую площадку в Восточной Европе в сербском Белграде. Производственная мощность комплекса в Москве будет в четыре раза выше завода в Сербии», – сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, московский комплекс станет одним из самых экологически чистых в России. Предприятие возведут в рамках столичной программы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы».