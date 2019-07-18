РИАМО – 18 июл. Следователи устанавливают обстоятельства убийства 35-летнего мужчины на улице Рябиновая в столичном районе Очаково-Матвеевское, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел 17 июля.

«Между знакомыми произошел конфликт, переросший в драку. Один из мужчин нанес удар ножом своему оппоненту 1983 года рождения, он скончался на месте», – говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего подозреваемого. Расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).