РИАМО – 18 июл. В подмосковном Чехове на поле села Троицкое 27 июля пройдет Х Международный военно-исторический фестиваль «Битва при Молодях», центральными событиями которого станут торжественный марш-парад военно-исторических клубов и военно-историческая реконструкция крупного сражения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Международный военно-исторический фестиваль «Битва при Молодях» проводится в формате живой истории, любой гость фестиваля может стать не просто очевидцем, но и участником событий нашей истории. Гостям выпадет уникальная возможность побывать в самом центре исторических мероприятий: посмотреть историческую реконструкцию Молодинской битвы 1572 года, боевые и строевые показательные выступления, конкурсы, мастер-классы», – говорится в сообщении.

Центральными событиями фестиваля станут торжественный марш-парад военно-исторических клубов и военно-историческая реконструкция крупного сражения, произошедшего между 29 июля и 2 августа 1572 года у села Молоди.

Фестиваль пройдет на нескольких площадках: «Исторический лагерь», «Реконструкция этапа Молодинской битвы», «Визитная карточка», «Интерактивная площадка», «Молодинская битва – 2019», «Ратный двор», «Ремесленная слобода», «Историческая ярмарка», «Музыка души».

Завершится программа праздничным фейерверком.

В фестивале примет участие одна тысяча человек. Планируется, что мероприятие посетят от 5 до 7 тысяч гостей.