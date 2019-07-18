РИАМО – 18 июл. В Таганском районе Москвы преступник украл из квартиры пенсионерки 90 тысяч долларов (более 5,6 миллиона рублей), сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

82-летняя потерпевшая обратилась в полицию 17 июля.

«Кража из квартиры на улице Земляной Вал была совершена 17 июля в период с 10:30 до 16:15. Неизвестный проник в квартиру, подобрав ключи к замку, и похитил 90 тысяч долларов», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».