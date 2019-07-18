РИАМО - 18 июл. Серийное производство нового кроссовера Renault Arkana началось на столичном заводе компании «Рено», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и гендиректор Groupe Renault Тьерри Боллоре в четверг приняли участие в торжественной церемонии начала серийного производ­ства новой модели Renault Arkana.

«За последние годы сотрудничество между авто­концерном «Рено» и правительством Москвы вышло на качественно новый уровень. «Рено» создает в Москве центр информационных разработок, специали­зирующийся на создании интеллектуальных систем нового поколения, объединяющих транспортную инфраструктуру и городские сервисы», – заявил Собянин.

По его словам, руководство концерна выбрало Москву в качестве первой индустриальной площадки, на которой будет начато производство новой глобальной модели Arkana.

«Это решение является доказатель­ством того, что московский завод компании соответствует самым высоким стандартам качества. Сейчас мы обсуждаем с «Рено» еще один перспективный проект – создание системы каршеринга электромобилей», – отметил мэр.

Россия станет первой страной мира, где будут начаты официальные продажи новой модели купе-кроссовера Renault Arkana. Также автомобиль будет экспорти­ро­ваться в Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию, Монголию и страны Персидского залива, отмечается в материале.

В разработке модели принимали активное участие российские специалисты, при этом 70% комплектующих для сборки будут поставлять отечественные производители.

Кроссовер Renault Arkana базируется на модульной SUV-платформе нового поколения. В конструкции шасси применено более 55% новых компонентов. Остальные 45% – проверенные временем технические решения, хорошо зарекомендовавшие себя на уже существующих платформах.

Московский завод «Рено» является заводом полного цикла по производству автотранспортных средств, где функционируют цеха сварки, окраски и сборки. Завод имеет наиболее высокий уровень локализации производства среди иност­­ранных автопроизводителей, работающих на территории России, – порядка 70%. При заводе действуют инженерно-технический центр и подземный испыта­тельный полигон.