РИАМО - 18 июл. В Талдомском городском округе найдена редчайшая орхидея Подмосковья – надбородник безлистный, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Растение обнаружили в государственном природном заказнике «Журавлиная родина» в лесу между селами Николо-Кропотки и Никитским.

«В пределах всего своего обширного ареала, охватывающего лесную зону Евразии, это растение является редчайшим. В Московской области за все время ботанических исследований его находили всего три раза», – отмечается в материале.

В конце XIX века растение обнаружили на территории современного Одинцовского городского округа, в середине 1960-х годов – в Солнечногорском районе, а в начале 1990-х годов - в Клинском районе. Однако в процессе мониторинговых работ по ведению Красной книги Московской области повторно обнаружить растение в этих местах не удалось.

Надбородник безлистный относится к группе сапрофитных орхидей, которые все необходимые для жизни питательные вещества получает от грибов-симбионтов. В нашей флоре к этой группе относятся также гнездовка и ладьян.

«Данные растения ведут подземный образ жизни и становятся заметными только во время цветения, которое у надбородника бывает не каждый год. Трудно заметить это растение из-за его небольших размеров – 10-15 сантиметров. Кроме того, в соцветии у него бывает обычно всего два или три маленьких цветка», – поясняется в сообщении.

Цветки надбородника издают слабый запах ванилина, что неудивительно, так как ваниль, из которой ранее получали эту пряность, относится к тому же самому семейству орхидных, что и надбородник.

Примечательно, что надбородник был обнаружен рядом с крупнейшей в Подмосковье популяцией венерина башмачка, что позволяет делать предположение о возможности произрастания здесь и некоторых других видов лесных орхидей, в частности – из рода пыльцеголовник.