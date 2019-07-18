РИАМО - 18 июл. Автомобилистам Москвы рекомендуют пользоваться общественным транспортом в связи с непогодой в четверг, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московского транспорта».

«Опять будет гроза и сильный ветер. Продлятся до конца дня, поэтому сегодня лучше выбрать вариант без автомобиля», — говорится в сообщении.

В Подмосковье и Москве до вечера 19 июля продлили «желтый» уровень опасности погоды. Местами по столице ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами 15 метров в секунду.

Машины рекомендуют ставить вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.