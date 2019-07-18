РИАМО - 18 июл. Задержанного за кражу мужчину в Москве изобличили в хищении 1,76 километра кабеля стоимостью 1,9 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Задержанному 23 года, он является безработным.

«Преступление было совершено 27 июня. Подозреваемых с соучастниками украли кабели марки ВВГнг 1х25 на улице Беловежской, дом 4, в Москве», — сказал собеседник агентства.

Полицейские разыскивают остальных соучастников преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».