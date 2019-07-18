РИАМО - 18 июл. Торжественная церемония открытия памятника философу и богослову Павлу Флоренскому состоялась в Сергиевом Посаде, в церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Всех вас, особенно городские власти и общественность, я поздравляю с тем, что в тихом нашем Сергиевом Посаде, в таком замечательном месте воздвигнут этот прекрасный памятник. Храни вас всех господь», - сказал Кирилл.

Он провел освящение мемориального комплекса. На торжественном мероприятии также присутствовали деятели науки и культуры, представители властей Подмосковья и Москвы.

Памятник появился на территории мемориального комплекса «Всем пострадавшим в годы гонений и репрессий». Автор – художник-монументалист Мария Тихонова.

Труды отца Павла изучают во многих странах мира, и это служит консолидации профессионального сообщества и укреплению международных научно-гуманитарных связей. Памятник выдающемуся ученому и подвижнику, мученически погибшему в годы гонений и репрессий, является одной из важнейших составных частей историко-культурного наследия страны. Высота монумента – около 2,5 метров. Он представляет собой фигуру священника в полный рост. Одна рука священника смиренно опущена. В другой руке Флоренский держит папку с рукописями богословско-философского труда «Столп и утверждение истины».

Кроме того, к этому событию приурочено открытие музейного центра Павла Флоренского, в котором будет представлена экспозиция, посвященная подвижникам и новомученикам и их деятельности в Сергиевом Посаде.