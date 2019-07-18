РИАМО – 18 июл. Синоптики не прогнозируют жары в 30 градусов в столице до конца месяца, настолько теплая погода может установиться в августе – каждые 3-4 года в городе максимальная температура в августе в некоторые дни достигает 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В нынешнем июле в Москве ждать 30-градусной жары уже не приходится. И многие этому рады. Но август способен на яркие всплески тепла», – говорится в сообщении.

Каждые 3-4 года в августе, хотя бы в один из дней, максимальная температура воздуха не только в центре города, но и на других станциях достигает 30 градусов. Самый длительный период августовской жары был в 2010 году, он продолжался 16 дней. 11 дней жары было в 1972 году.

Все эти годы опасная жаркая погода приводила к многочисленным пожарам в лесах Подмосковья.

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