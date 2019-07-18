РИАМО - 18 июл. В Жуковском комиссия оценила проводимую подготовку города к Международному авиационно-космическому салону-2019 и выявила ряд нарушений, их планируют оперативно устранить, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На мероприятии представят новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, перспективные проекты и результаты научных изысканий.

«Вот уже совсем близко одно из самых ожидаемых событий для всего Жуковского — Международный авиационно-космический салон, наш город посетят гости не только со всей России, но и из разных уголков мира, и мы должны достойно их встретить. В преддверии этого мероприятия совместно с административной комиссией провели осмотр улиц города с целью проконтролировать подготовку к авиасалону. В ходе проверки мы выявили нарушения, всем службам выданы поручения для их скорейшего устранения», – сказал глава города Юрий Прохоров.

Ранее Прохоров сообщил, что коммунальщики устанавливают новые дорожные знаки, обновляют разметку, красят ограждения, ремонтируют лавочки и малые архитектурные формы, убирают мусор. Проводится большая работа по содержанию улично-дорожной сети и общественных пространств.