РИАМО - 18 июл. С начала 2019 года в Подмосковье к электрическим сетям подключили девять социально значимых объектов, общая присоединенная мощность в первом полугодии составила 2828 кВт, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлэнерго».

Так, к сетям подключили школы в Ивантеевке и в Пушкине, физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в Красногорске, фельдшерско-акушерский пункт в поселке Выголь и станцию биологических очистных сооружений в Дзержинском. Кроме того, напряжение дали в четыре многоквартирных дома, построенных в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Орехово-Зуеве, Клину и Луховицах.

«Подключение к электроснабжению таких зданий и сооружений находится на особом контроле профильного департамента компании – заявки на присоединение рассматриваются в приоритетном порядке», – говорится в сообщении.