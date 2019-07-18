РИАМО – 18 июл. К новым онлайн-сервисам градостроительного блока Подмосковья в текущем году обратились около 40 тысяч пользователей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

В рамках масштабной работы по цифровизации градостроительного блока Подмосковья в конце мая 2019 года Мособлархитектурой совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест» реализованы новые онлайн-сервисы для жителей Подмосковья, позволяющие получить информацию об ограничениях использования земель, в том числе сельскохозяйственных, а также о строящихся в регионе объектах капитального строительства.

«Один из таких сервисов – «Градпроработка онлайн» позволяет получить актуальную информацию о пересечениях границ земельного участка с зонами с особыми условиями использования территории, то есть о градостроительных ограничениях, а также видах его разрешенного использования в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки. Для того, чтобы воспользоваться сервисом достаточно знать кадастровый номер земельного участка», – отмечается в сообщении.

За полтора месяца работы сервис «Градпроработка онлайн» набрал высокую популярность среди жителей Подмосковья, по нему поступило более 30 тысяч запросов. Подобная тенденция является главным показателем эффективности цифровизации градостроительных процессов в регионе.

Согласно статистике, наибольшую активность по запросам проявили жители городских округов: Наро-Фоминский, Одинцовский, Чехов, Раменский, Солнечногорский, подчеркнул председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Второй онлайн сервис «Стройка рядом с домом» предоставит сведения о проводимых строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе 3 километров от него.

«По запросу пользователя сервис проинформирует о функциональном назначении строящегося объекта, выданном разрешении на строительство и стадии его реализации. Для получения указанных сведений достаточно ввести адрес или кадастровый номер земельного участка в поисковой строке онлайн-сервиса, где отобразятся строящиеся объекты с приложением фотофиксации», – уточняется в сообщении.

На сегодня сервисом воспользовались порядка 7 тысяч. Третий сервис – «Агроанализ» реализован в начале июля текущего года при участии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С его помощью жители Московской области, а также представители бизнес-сообщества могут узнать актуальные сведения о пересечении границ земельного участка с землями сельскохозяйственного назначения, в том числе о пересечениях с особо ценными и мелиорируемыми сельскохозяйственными угодьями.

Сервис также позволяет получить данные об удельном показателе кадастровой стоимости земельного участка по группе земель сельскохозяйственного назначения.

«Главной задачей сервисов является оперативное информирование жителей региона о текущей градостроительной ситуации. Онлайн формат удобен в использовании – теперь жителям не придется лишний раз обращаться в ведомства очно или с запросами, чтобы уточнить информацию, например, о строящемся под окном объекте или об ограничениях на земельном участке, достаточно воспользоваться подходящим сервисом», – резюмировал Гордиенко.

Сервисы доступны на базе Геопортала Подмосковья, а также на региональном портале госуслуг (https://uslugi.mosreg.ru).