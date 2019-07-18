РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 июл. Красногорск вошел в тройку лидеров по развитию предпринимательского климата среди муниципальных образований Подмосковья во втором квартале текущего года, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Министерство опубликовало итоги очередного мониторинга муниципальных образований региона по созданию условий для ведения предпринимательской деятельности. Исследование проводят ежеквартально по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«По итогам второго квартала 2019 года первые три места в рейтинге заняли Солнечногорск, Химки и Красногорск. Также в ТОП-10 по формированию предпринимательского климата вошли городские округа: Рузский, Мытищи, Домодедово, Пушкинский, Люберцы, Сергиево-Посадский, Дмитровский», – сказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Зампред добавил, что по сравнению с первым кварталом 2019 года сменился лидер по созданию эффективных условий для ведения предпринимательской деятельности: Химки уступили Солнечногорску. Также значительно улучшили свои позиции в рейтинге городские округа Одинцовский (17 место вместо 27), Истра (19 место вместо 29), Ивантеевка (21 место вместо 33), Дзержинский (28 место вместо 40), Котельники (33 место вместо 42).

Оценка предпринимательского климата построена на объективных данных статистического характера Мособлстата, ФНС Подмосковья и Мининвеста. Как отметил Хромов, рейтинг муниципальных образований рассчитывается из трех критериев. Учитываются количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), количество вновь созданных субъектов МСП на 10 тысяч жителей муниципалитета, объем средств муниципального бюджета, выделяемых в рамках поддержки бизнеса в расчете на один субъект МСП.

За каждый критерий муниципальному образованию присваивают баллы, а по их сумме определяют место в итоговом рейтинге.