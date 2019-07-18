РИАМО - 18 июл. Чтобы оставаться в хорошем настроении в ненастную погоду, следует заняться творчеством или легкими физическими упражнениями, отогнать хандру также поможет общение с близкими, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

«Есть три надежных рецепта, как вопреки плохой погоде удерживать хорошее настроение. Первый - это общение с людьми, с которыми вам приятно иметь дело. Созваниваться с ними, встречаться. Очень важно получать хорошие эмоции от общения с человеком, это дает эмоциональную подпитку», - сказал Шабшин.

Вторым способом поддержать настроение психолог назвал занятие творческими делами: в плохую погоду для поддержания бодрости духа можно рисовать, играть на музыкальном инструменте, вязать или же выбрать себе иное занятие по душе.

Третий способ оставаться бодрым и веселым в ненастье - это умеренная физическая активность. Под ней подразумевается плавание в бассейне, упражнения в спортзале и занятие йогой.

В Московском регионе установилась не по-летнему прохладная погода с частыми дождями. По прогнозам синоптиков, скоротечные ливни продолжат идти до конца текущей недели, при этом температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже, чем положено по климатической норме, – всего около 20 градусов тепла.