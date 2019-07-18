РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 в четверг днем образовалась пробка длиной более 2 километров, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 14:22 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной свыше 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на Толбинское кладбище. Средняя скорость движения на данном участке дороги – 15 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Большая Серпуховская, Московская, проспект Ленина и других.