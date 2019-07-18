РИАМО - 18 июл. Жителям столицы необходимо соблюдать осторожность из-за надвигающихся ливней с грозами, которые будут сопровождаться сильным ветром, сообщается на сайте московского главка МЧС РФ.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до вечера 18 июля местами по городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами 15 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Пешеходам следует держаться подальше от гнилых и старых деревьев, а также обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Нельзя подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам.

Машину необходимо ставить вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. В квартире следует закрывать все форточки и окна, напоминают спасатели.