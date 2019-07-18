РИАМО - 18 июл. Знаменитый «лермонтовский» парково-усадебный ансамбль Середниково в городском округе Солнечногорск внесли во всемирный список объектов особой туристической привлекательности, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Такое решение приняли по итогам голосования, которое провели на заседании Международного комитета туристической привлекательности и устойчивого развития туризма, которое прошло в Саудовской Аравии. Солнечногорская усадьба получила 48 голосов.

«В 1825 году владельцем усадьбы стал генерал-майор, брат бабушки поэта Екатерины Арсеньевой. Сюда Лермонтов вместе с бабушкой в 1829-1832 годах приезжал на летние каникулы, здесь писал юношеские стихи», — говорится в сообщении.

По словам главы городского округа Солнечногоск Владимира Слепцова, эта усадьба имеет славу визитной карточки округа для туристов, как российских, так и иностранных.

«Усадьба сохранена благодаря неравнодушию и увлеченности потомков знаменитого поэта», — подчеркнул Слепцов.

Усадьбу с 1995 года арендует фонд «Лермонтовское наследие». В ней провели реставрационные работы. Кроме того, отдельную славу она заработала, будучи показанной в таких телесериалах «Бедная Настя» и «Закрытая школа».