РИАМО – 18 июл. В Сергиево-Посадском округе Подмосковья сотрудники полиции раскрыли кражу бытовой техники, ущерб оценивается в 17 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в Сергиево-Посадском городском округе поступило заявление от 59-летней жительницы Москвы о краже из дома, расположенного в садовом некоммерческом товариществе «Луч-2» деревни Дубининское, бытовой техники и одежды.

«Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 29-летний местный житель», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.