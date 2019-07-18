РИАМО – 18 июл. Соревнования по мотокроссу «Кубок Надежд» памяти заслуженного мастера спорта СССР, трехкратного чемпиона мира Геннадия Моисеева пройдут 21 июля на мотодроме Орехово-Зуевского округа, сообщил представитель администрации муниципалитета.

«Кубок Надежд» учрежден Мотоциклетной федерацией России для встречи молодых спортсменов, объединенных стремлением к борьбе.

«Мотокросс будет проводиться по аналогии с престижными международными соревнованиями «Кубок Будущего» имени Жоэля Робера – многократного бельгийского чемпиона мира по мотокроссу и спортивного товарища Геннадия Моисеева. Соревнования пройдут 21 июля в 12:00», – сказал представитель.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, местом проведения состязаний станет мотодром «Желтая гора». Регистрация участников начнется в 8:00 на трассе мотокросса.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(926)994-87-88.