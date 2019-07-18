РИАМО - 18 июл. Подмосковные спортсмены стали обладателями золотой и бронзовой медали в возрастной категории до 21 года первенства России по тхэквондо, которое проходит с 17 по 21 июля в Набережных Челнах, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

По словам министра физической культуры и спорта региона Романа Терюшкова, хоть тхэквондо и менее популярно, чем бокс или рукопашный бой, в Подмосковье есть почитатели этого вида спорта и те, кто занимается им профессионально. Так, Али Халифаев стал лидером среди мужчин в весе до 74 килограммов. Серебряную медаль увез с собой представитель Челябинской области, а бронзу разделили между собой еще один спортсмен из Челябинской области и боец из Татарстана.

«Регион располагает всем необходимым, от инфраструктуры до квалифицированного тренерского штаба, чтобы готовить бойцов, способных полноценно конкурировать с представителями других регионов», — прокомментировал Терюшков.

Кроме того, подмосковная тхэквондистка Анастасия Пучко добилась бронзовой награды первенства в весе до 53 килограммов. Ее опередили две спортсменки из Татарстана.