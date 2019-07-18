РИАМО - 18 июл. На юго-востоке Москвы трое мужчин остановили машину и забрали из салона пакет с крупной суммой денег, угрожая владельцу пистолетом, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено в районе Текстильщики 16 июля около 16:00 на Волжском бульваре.

«Трое неизвестных на автомобилях Volkswagen Polo и Skoda Rapid перекрыли движение Mercedes-Benz. Злоумышленники подошли к водителю Mercedes и, угрожая похожим на пистолет предметом, похитили пакет, к котором находилась сумма более 1 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Злоумышленников разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».