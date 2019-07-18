РИАМО - 18 июл. Сведения в отношении ООО «Айлайкит» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условия заключенного контракта с МВД РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее ФКУ «Центральная объединенная база хранения ресурсов МВД РФ» пожаловалось на данную фирму. Учреждение заключило с ней контракт на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия, но в связи с нарушением ООО «Айлайкит» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – поясняется в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Айлайкит» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.