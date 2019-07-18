РИАМО - 18 июл. В Москве госпитализировали мужчину с огнестрельными ранениями, в него выстрелили в Кузьминках на улице Юных Ленинцев, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено вечером 16 июля возле дома № 121, корпуса 5.

«Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили в квартире 42-летнего мужчину с огнестрельными ранениями головы и тела. Его госпитализировали», — сказал собеседник агентства.

Злоумышленника разыскивает полиция, оружие, из которого он стрелял, пока не установлено. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».