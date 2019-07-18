РИАМО – 18 июл. Директор государственного казенного учреждения города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» Василий Десятков заявил, что строительство моста через Москву-реку, который станет частью Юго-Восточной хорды, планируется начать через два-три месяца, сообщает РИА Новости.

В составе Юго-Восточной хорды планируется построить мост через Москву-реку, который соединит улицы Шоссейная и Кантемировская.

«Строительство моста планируем начать через 2-3 месяца, уже выйдет генподрядчик на площадку», – сказал Десятков, добавив, что в данный момент идет проектирование объекта, проектно-сметная документация разработана и находится в экспертизе.

По его словам, при разработке проекта специалисты три раза измеряли радиационный фон в зоне строительства. При экологических изысканиях упор сделали на поверхностные пробы, а затем на глубинные.

«Анализ показал, что при допустимых нормах до 0,2 микрозиверт здесь 0,1-0,14. Наличие повышенного фона радионуклидов не обнаружено. Фон в пределах допустимого», – заявил он.

Возможное прохождение трассы в районе Коломенского через участок на территории Московского завода полиметаллов, где в 1950-60-е годы прошлого века складировались отходы урановых и ториевых руд, вызвало большой резонанс в соцсетях. Местные жители опасаются, что зараженная пыль попадет в воздух и воду, разнося радиацию по всему городу.

Специалисты Москомархитектуры заверили, что строительство данной хорды не затронет участок с радиоактивными отходами на территории Московского завода полимеров. Но часть завода попадает в границы проекта планировки территории, подготовленного для строительства хорды, и там имеются участки с особыми экологическими условиями.

Юго-Восточная хорда общей протяженностью 36 километров пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны в одном транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги. В ее состав также войдут участок шоссе Энтузиастов и улица Поляны. Юго-Восточную хорду свяжут с другими хордовыми трассами.