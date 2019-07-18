РИАМО - 18 июл. Власти столицы одобрили проект капитального ремонта фасадов здания театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В семиэтажном кирпичном здании Московского академического музыкального театра имени народных артистов Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко будет проведен капитальный ремонт фасадов», – говорится в сообщении.

Фасады здания очистят, восстановят штукатурный слой в местах повреждения и окрасят, в том числе колонны и пилястры, карнизы и декоративных пояски. В ходе работ будут обновлены оконные рамы, вентиляционные решетки, ограждения кровли, оконные отливы и декоративных ниши, а также отливы балюстрад в соответствии с колористическим паспортом.

Кроме того, согласно проекту, запланирован ремонт водосточной системы, в том числе замена пришедших в негодность элементов, выправка поврежденных частей труб и креплений, расчистка и окраска.

Общая продолжительность строительства составляет девять месяцев.

«Перед правительством столицы стоит важная задача по совершенствованию культурных и исторических городских объектов, которые необходимо сделать не только надежными и удобными и для разных групп граждан, но и сохранить их историческую самобытность и архитектурные особенности», – заключается в материале.