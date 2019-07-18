РИАМО - 18 июл. В Центральном административном округе планируется комплексное благоустройство территорий — соответствующую закупку представили на «Бирже торгов» на площадке Московской торгово-промышленной палаты, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

Проект предусматривает разноплановые работы: замену 65 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, благоустройство спортивных, игровых площадок и площадок для выгула животных, установку 70 малых архитектурных форм, лавочек, урн, фонарей. Кроме того, будет проведено озеленение территории — обустроено 600 квадратных метров цветников, восстановлено 80 тысяч квадратных метров газона, а также посажено 166 деревьев и более 9 тысяч многолетних кустарников.

«Работы будут выполнены на 58 дворовых территориях в центре города. Несмотря на большой объем и разнообразие проводимых работ - от замены асфальта до установки игровых или спортивных элементов – ожидаем со стороны бизнеса высокий интерес к аукциону», - сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

При этом, все планируемые работы основаны на запросах местных жителей и будут проводиться с учетом их мнения.

«Понимая, что благоустройство проводится для жителей многоквартирных домов, которые ежедневно пользуются этой территорией, все решения принимаются совместно с активом жителей. Для нас это стало ключевым принципом», - отметил руководитель контрактной службы Центрального административного округа города Москвы Александр Писаренко.

Начальная цена контракта по благоустройству дворовых территорий в ЦАО Москвы – 313 миллионов рублей.