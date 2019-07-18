РИАМО - 18 июл. Спортсмен Егор Исмаков из Подмосковья получил серебряную медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе, который проходит с 12 по 20 июля 2019 года в немецком городе Зуль, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Исмаков из Подмосковья стал вторым в дисциплине «Скорострельный малокалиберный пистолет» на дистанции 25 метров. Его превзошел Аниш Аниш из Индии. Третью строчку занял Флориан Петер из Германии.

«Подмосковные стрелки демонстрируют высокие показатели на протяжении всего текущего сезона. На их счету уже несколько медалей ряда международных стартов, в том числе и Европейских игр в Минске», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что Исмаков своей победой подтвердил свое знание одного из лучших на планете доказав, что в рамках турнира успевают не только зрелые спортсмены, но и юниоры.