РИАМО - 18 июл. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении в аренду АО «Капстройсити» трех земельных участков площадью 10,8 гектара для строительства автомобильной дороги Марьино – Саларьево, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, строительство автомобильной дороги ведется в рамках формирования транспортного каркаса новой Москвы – одной из приоритетных задач московского правительства.

«Департамент городского имущества города Москвы заключит с АО «Капстройсити» договор безвозмездного пользования земельным участком для строительства автодороги в районе поселения Сосенское, между деревней Николо-Хованское, деревней Зименки, СНТ «Филатов Луг», – говорится в сообщении.

Строительство объекта предусмотрено Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2018-2021 годы.