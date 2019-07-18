РИАМО - 18 июл. В Южном административном округе Москвы построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью в 7 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

В здании ФОКа разместят тренажерный зал, футбольный манеж, зал для занятий боксом, раздевалки с душевыми, буфет и полноценную спа-зону. Комплекс сможет принять 288 посетителей. При этом, зал для бокса можно будет использовать не только для тренировок, но и для соревнований местного уровня. В нем установят два ринга и трибуны на 200 зрителей.

«Трехэтажное здание выполнят в современном стиле: фасад облицуют алюминиевыми кассетами с перфорацией в местах остекления. Рисунок будет создавать динамичный 3D-эффект, особенно заметный при движении вдоль здания», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Новый ФОК планируется построить на территории спорткомплекса Стрельцова в Даниловском районе — на участке у стадиона «Торпедо». Заказчиком проекта выступила организация ООО «Специализированный застройщик Экополис», а проектировщиком — АО «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений».