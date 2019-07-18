РИАМО – 18 июл. Парковые зоны и места отдыха играют значительную роль в жизни не только крупных мегаполисов, но и небольших городов, благоприятно воздействуя на качество жизни населения, так, власти городского поселения Зеленоградский Пушкинского округа уделили внимание необходимости формирования комфортной среды, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Благодаря совместным действиям комитета по конкурентной политике Московской области и администрации в результате проведения 52 аукционов по продаже имущества (бытовые хозяйственные боксы) пополнился муниципальный бюджет», – заявила председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Полученный доход от продажи направлен администрацией на благоустройство центрального парка, где жители Зеленоградского смогут проводить свободное время, отдыхать вдали от суеты и просто наслаждаться природой.

«На сегодняшний день комитетом выставлено на торги более 15 хозяйственных боксов, расположенных в поселке Зеленоградский Пушкинского городского округа не дальше 30 километров от Москвы», – добавляется в сообщении.

Более подробную информацию по выставленным на торги объектам можно найти на Едином портале торгов Московской области по ссылке: torgi.mosreg.ru.