РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 июл. Более 40 протоколов за нарушения в общественных местах составили полицейские в ходе проверки парков и скверов в Королеве, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

«Полицейские проверили парки и скверы Королева. С 11 по 18 июля в ходе проверки (оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт-2019» – ред.) было составлено 45 административных протоколов, 20 из которых составлен за распитие спиртных напитков и появление в общественном месте в нетрезвом виде», – сказала Еруновская.

Протоколы составили также за мелкое хулиганство, превышение установленной скорости движения, нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения.

Нарушителям выписали штрафы на сумму от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.